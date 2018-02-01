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Erzurum'da kamyonet nehre uçtu, 4 kişi yüzerek kurtuldu

Erzurum'ın Karayazı ilçesinde Yılanlı Köyü mevkiinde içinde 4 kişi bulunan kamyonet Aras Nehri'ne uçtu. Kazada kamyonetteki 4 kişi yüzerek kurtuldu.

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Erzurum’un Karayazı ilçesi Yılanlı Köyü mevkiinde içinde 4 kişi bulunan kamyonet, Aras Nehri’ne uçtu. Kazada kamyonetteki 4 kişi yüzerek kurtuldu.

Kaza dün akşam saatlerinde Erzurum-Karayazı karayolu üzeri Yılanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, N.A. idaresindeki içinde 4 kişi bulunan 25 DD 026 plakalı kamyonet, sürücüsünün buzlu zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aras Nehri’ne uçtu. Kamyonette bulunan 4 kişi yüzerek nehirden çıkmayı başardı.

Aras Nehri’nin ortasında kalan kamyonet ise halatlarla çekilerek sudan çıkarıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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