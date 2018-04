Erzurum'da pitbull dehşeti! Sayaç okumak için gittiği evde saldırıya uğradı

Olay, 4 Nisan günü merkez Erzurum'un Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketinde çalışan evli ve 3 çocuk babası İdris Can (37), sayaç okumak için 4 katlı bir binanın bulunduğu bahçeye girdi. Üçü boş olan binadaki tek sayacı okuyup, faturayı çıkardıktan sonra bahçeye çıkan Can, bahçedeki pitbull cinsi köpekle karşılaştı.

Zincirle bağlı olduğu ağaçtan kurtulan pitbull, Can'ın yüzüne doğru hamle yaptı. Sol eli ile yüzünü koruyan Can, sağ elindeki endeks okuma makinesi ile köpeğe vurmaya başladı. Bu kez sağ elini yakalayan pitbull, Can'ın kolunu parçaladı. Yerdeki çamur nedeniyle ayağı kayıp düşen Can, soğukkanlılığını koruyup, zor da olsa köpekten kurtulmayı başardı. Hemen bahçeden çıkan İdris Can, haber verdiği arkadaşlarıyla birlikte Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Kolundan yaralanan ve canını zor kurtaran İdris Can ameliyat edildi. Tedavisi süren Can, köpeğin sahibi hakkında şikayetçi oldu.