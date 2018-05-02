Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Karakale Mahallesi Muhtarı Ünal Doğru ile İrfan Düzgün'ün yakınları arasında araziye çit çekme yüzünden tartışma çıktı.

Doğru, tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İrfan, Mürsel ve Hasan Düzgün kardeşleri silahıyla yaraladı.

Ağır yaralanan İrfan Düzgün, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Güvenlik güçlerine teslim olan Doğru, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma ekipleri, mahallede herhangi bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.