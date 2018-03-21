Erzurum'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
Erzurum’da duvar üzerine bırakılan şüpheli çanta, uzman ekipler tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.
- İHA
Erzurum’da duvar üzerine bırakılan şüpheli çanta, uzman ekipler tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum’da Yakutiye Kent Meydanı duvarında fark edilen öğrenci çantası paniğe neden oldu.
Çantayı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen resmi ekipler trafiği ulaşıma kapatarak çevre güvenliği aldı ve vatandaşları uzaklaştırdı.
Uzman bomba ekibi incelemesini yaptıktan sonra fünye ile çantayı patlatarak imha etti. Çanta boş çıktı.
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