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Erzurum'da tarihi eser operasyonu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, Bizans dönemine ait sütün, kaide ve mezar taşlarından oluşan 4 tarihi eser ele geçirildiği bildirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakutiye ilçesi Güzelova Mahallesi'nde oturan bir kişinin evinde tarihi eserler olduğunu belirledi.

Bu tespit üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu eve düzenledikleri operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu anlaşılan bir sütun, bir kaide ve üzerinde haç kabartması olan 2 mezar taşı buldu.

El konulan söz konusu eserler, Erzurum Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan ev sahibi ise adliyeye sevk edildi.

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