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Erzurum’da trafik kazası 4 canı aldı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

  • İHA
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Kaza, saat 20.15 sıralarında Erzurum-Aşkale karayolu Büyükgeçit köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Aydın idaresindeki 28 AH 195 plakalı otomobil ile kasasında hayvan yüklü 16 CTS 03 plakalı kamyon hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak yoldan çıktı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden sürücü İbrahim Aydın ile Ayşe, Gülyeter ve Muhammet Aydın hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Kevser Aydın ise ambulansla Erzurum Bölge Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde sıkışan cesetler itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. 

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

 

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