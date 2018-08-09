Erzurum'da yıldırım düştü, 17 yaşındaki çoban koyunu ile birlikte öldü
Dün öğlen saatlerinden beri etkili olan ve bugün de devam eden sağanak yağışın görüldüğü Erzurum'un Palandöken ilçesinde çobanlık yapan 17 yaşındaki Emre Sucu, yıldırım düşmesi sonucu can verdi. Sucu'nun cansız bedeni, bugün sabah saatlerinde yanına giden amcasının oğlu Adem Sucu tarafından bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, 17 yaşındaki Sucu'nun yakınları olay yerinde ağıtlar yaktı.
- DHA
Erzurum'un Palandöken ilçesinde koyunlarını otlatan 17 yaşındaki Emre Sucu, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay bugün saat 08.00'de Palandöken Dağı eteklerindeki Abdurrahman Gazi Cenk Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış bugün sabah saatlerinde de devam etti.
DHA'nın haberine göre, yağışlarla birlikte yaşanan yıldırım düşmesi ise bir can aldı. Her sabah olduğu gibi bugün de kendilerine ait olan koyunları dağa götüren Sucu, yıldırım düşmesi sonucu bir koyunu ile birilkte yaşamını yitirdi. Sucu, sabah saatlerinde yanına giden amcasının oğlu Adem Sucu tarafından bulundu.
Sucu'nun bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polisler ve yakınları geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Sucu'nun yakınları ağıtlar yaktı. Emre Sucu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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