Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
Erzurum'un Aziziye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
- AA
Kar yağışının etkili olduğu Erzurum-Erzincan karayolunda Erzincan yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen İran plakalı yolcu otobüsü, Aşkale-İspir yol ayrımında şarampole devrildi. Kazada otobüsteki 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerince, araçtan çıkarılarak yakındaki hastanelere kaldırıldı.
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