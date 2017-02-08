Erzurum'da zabıt katiplerinin sözde "imamı" olan 4 zanlı tutuklandı
Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve zabıt katiplerinin sözde 'imamı' oldukları belirtilen 4 zanlı tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çerçevede kentte operasyon düzenleyen ekipler, "mahrem hizmet imamı" sıfatıyla zabıt katiplerinden sorumlu oldukları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
Zanlıların, zabıt katiplerini FETÖ'ye kazandırma, himmet toplama ve örgütsel toplantılar düzenlenme faaliyetlerini yürüttükleri belirlendi.
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