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Erzurum'da zabıt katiplerinin sözde "imamı" olan 4 zanlı tutuklandı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve zabıt katiplerinin sözde 'imamı' oldukları belirtilen 4 zanlı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede kentte operasyon düzenleyen ekipler, "mahrem hizmet imamı" sıfatıyla zabıt katiplerinden sorumlu oldukları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Zanlıların, zabıt katiplerini FETÖ'ye kazandırma, himmet toplama ve örgütsel toplantılar düzenlenme faaliyetlerini yürüttükleri belirlendi.

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