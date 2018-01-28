Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun'da ailesinin zincirlediği sığınmacı tedavi altına alındı

Evinde ailesi tarafından zincirlenen ve psikotik bozukluğu bulunan Afganistanlı sığınmacı, tedavi altına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel bir gazetede yer alan haber üzerine, İl Sağlık Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Araştırma sonucu Yaşar Doğu Mahallesi'nde yaşayan, Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan Rawofi ailesi, Farsça ve İngilizce bilen 2 tercümanın da yer aldığı ekiple ziyaret edildi.

Ziyarette, Afgan aile, "akli dengesi bozuk" olan Bezhan Rawofi'yi dil farklılığı nedeniyle tedavi ettiremediklerini, kendisine ve çevresine zarar vermemesi için ev içinde zincirlediklerini anlattı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine, Bezhan Rawofi’nin tedavisi için ailenin onayı alınmış, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatışı için gerekli görüşmeler yapılmıştır. Hastanın nakil işlemi için gelen 112 ekipleri muayene sırasında kafa travması tespit etmiş, hasta önce Samsun Gazi Devlet Hastanesine götürülmüş, burada tomografi ve kan tetkikleri yapılmıştır. Ardından hastanın psikotik bozukluk tanısı ile Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatışı yapılmıştır."

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CumhuCumhurbaşkanı Erdoğan:2020´ye girerken hedefimiz, tünellerde 68km´ye Metro´da ...

CumhuCumhurbaşkanı Erdoğan:2020´ye girerken hedefimiz, tünellerde 68km´ye Metro´da ...

2018’in en iyi aile SUV’ları

2018’in en iyi aile SUV’ları

2018’in en iyi lüks orta sınıf otomobilleri

2018’in en iyi lüks orta sınıf otomobilleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA