Erzurum-Kağızman-Iğdır karayoluna askeri üs kuruldu
Erzurum-Kağızman-Iğdır karayolu Karakurt deresi mevkiinde ana yolun güvenliği ve bölgenin emniyeti için tam donanımlı askeri üs kuruldu.
- İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri doğu ve güneydoğuda bahar aylarının gelmesi ile güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Erzurum-Kağızman-Iğdır yolu Karakurt mevkiine askeri üs kuruldu. Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, zor hava şartlarında görev yapan askere moral ziyaretinde bulunarak bölgede incelemelerde bulundu. Ana yol ve bölgenin emniyeti için kurulan birlik gece ve gündüz görev yapacak.
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