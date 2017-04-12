Erzurum-Kağızman-Iğdır karayoluna askeri üs kuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri doğu ve güneydoğuda bahar aylarının gelmesi ile güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Erzurum-Kağızman-Iğdır yolu Karakurt mevkiine askeri üs kuruldu. Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, zor hava şartlarında görev yapan askere moral ziyaretinde bulunarak bölgede incelemelerde bulundu. Ana yol ve bölgenin emniyeti için kurulan birlik gece ve gündüz görev yapacak.