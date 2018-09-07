Erzurum'un Yakutiye Belediye Başkanı Korkut, tasarruf tedbirleri kapsamında makam aracı ile belediye bünyesindeki 3 kiralık aracın iadesi için gerekli prosedürleri başlattı

Belediyeden yapılan açıklamada, Korkut'un TRT Erzurum Radyosu'na konuk olduğu ve programda yapımı devam eden projeler ile tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Korkut, Yakutiye ve Muratpaşa kent meydanlarının şehre kazandırılan önemli işler olduğunu ve İstanbulkapı gibi tarihi bir değerin yok olmaktan kurtarıldığını söyledi.

Kentsel dönüşümde Yeşil Yakutiye konutlarının bir marka olduğunu aktaran Korkut, "10 yıldır kamulaştırma yapıyoruz. Zor bir iştir ancak biz hak sahiplerinin yüzde 95'i ile anlaşmayı başardık. Kimseyi mağdur etmedik. Halkımızın yararına, tarafına, işin oluruna baktık. Kentsel dönüşümde en önemli ve marka projemiz Yeşil Yakutiye oldu. 41 dönüm alanı kaplayan projemizde 29 dönüm yeşil ve yaşam alanının olması çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Korkut, tasarruf tedbirleriyle ilgili şunları kaydetti:

"2016 model Skoda SuperB bir aracı makam aracı olarak kullanıyorum. Kamunun her zaman tasarruflu çalışması gerekiyor. Ancak özel durumlarda biraz daha dikkatli olmalıyız. Herkesin tasarrufa çağrıldığı bir zamanda bizim öncü olmamız gerekiyor. Makam aracı olarak lüks marka tercihim olmadı. Bununla birlikte 3 kiralık aracımız bulunuyor. Tedbirler çerçevesinde bu araçların iadesi için gerekli prosedürü işleme koyduk. Belediyemizde hizmet araçları dahil binek otolarımız lüks sınıf değil. Mevcut belediye araçlarımız ile devam edeceğiz."