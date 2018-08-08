Esed'in bombalarından kaçan Doğu Gutalı ailelere vantilatör dağıtıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde kurulan Yeni Hayat Kampı ve Bızağ bölgesindeki çadırlarda yaşam mücadelesi veren Doğu Gutalı ailelere vantilatör dağıttı. Esed rejimi tarafından yapılan bombardıman sırasında ağır yaralananların da aralarında bulunduğu 880 aileye vantilatör dağıtıldığı bildirildi.

Savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye’de mazlum sivil halkın temel ihtiyaçlarının yanında diğer ihtiyaçlarını da karşılamaya devam eden İHH, 880 aileye vantilatör dağıttı.

Kilis’in karşısında bulanan bölgelere yaşayan Suriyelilerin her türlü ihtiyacı karşılanmaya devam ediyor. Son yıllarda artan sıcaklardan dolayı kamplardaki çadırlarda zor şartlarda hayatlarını sürdüren ailelere, bu projeyle biraz daha rahat ortam sağlandı.

Açıklamalarda bulunan Azez Babuselam Sınır Kapısı Koordinatörü Hasan Aksoy, “Yaz ayının gelmesiyle çadırlarda hayat gittikçe zorlaştı. Özellikle de çocuklar aşırı sıcaklardan dolayı kolay bir şekilde hastalanıyorlar. Çünkü çadırların içindeki sıcaklık dışarıya göre daha fazla hissediliyor. Bizler de vantilatör projesi başlattık. Bu projeyi hayat geçirirken elektrik sorununu da göz önüne alarak vantilatörler akü, güneş enerjisi ve jeneratörlerle uyumlu çalışıyor. Böylelikle tüm aileler faydalanacak" diye konuştu.

Bu tür projelerin devam edeceğini açıklayan Aksoy, ”Bir sonraki projemizde ailelere buzdolabı dağıtımı yapacağız. Yardımlarını bizlere ulaştıran hayırsever Türkiye halkından Allah razı olsun” dedi.