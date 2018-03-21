Esed rejiminin 4 komutanı TSK'nın hava bombardımanında öldü

<p> Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Halep'in kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlediği hava harekatında Esed rejimine bağlı Zakatia Halil Tugayı'nın Hantal Abu Thaer, Hasan Halil, Ali Hassan Halil, Mustafa Derviş adlı 4 komutanı öldü.</p> <p> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/21/210320181015518678823_3.jpg' style='float: right; height: 879px; width: 630px;' /></p> <p> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/21/210320181016118670527_3.jpg' style='float: right; height: 739px; width: 630px;' /></p> <p> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/21/210320181028165736168_3.jpg' style='float: right; height: 697px; width: 630px;' /></p>
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