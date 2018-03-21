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Esed rejiminin 4 komutanı TSK'nın hava bombardımanında öldü

Esed rejimine bağlı Zakatia Halil Tugayı'nın 4 komutanı TSK'nın hava bombardımanında öldü

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Halep'in kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlediği hava harekatında Esed rejimine bağlı Zakatia Halil Tugayı'nın Hantal Abu Thaer, Hasan Halil, Ali Hassan Halil, Mustafa Derviş adlı 4 komutanı öldü.

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