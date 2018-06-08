Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun makam aracı kaza yaptı
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun makam aracı Çin Çin deresi caddesinde tek taraflı kaza yaptı. Kazada Belediye Başkanı Göksu'nun şoförü ve koruma polisi yaralandı. Başkan Göksu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.
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