Esenler'de otoyoldan karşıya geçmeye çalışan bir kişi, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Esenler TEM Bağlantı Yolu üzerinde yoldan karşıya geçmeye çalışan Ali Üner (65) isimli kişiye, saat 21.30 sıralarında Bayrampaşa Hal istikametinde seyir halinde olan, Osman Y. İdaresindeki 34 RL 5367 plakalı otomobil çarptı. Şiddetli çarpma sonucu yaşlı adam, yolun demir bariyerlerine çarptı. Kaza sağlık görevlileri ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri almak için olay yerini güvenlik şeridi ile kapattı. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye kanlar içerisinde yerde kalan yaşlı adamdan yanıt gelmezken, Üner'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri de kaza yerine gelip çalışma yaparken, gereken incelemelerin tamamlanmasının ardından Üner'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu'nda trafik aksaklığı yaşanırken, olay yerindeki çalışmaların tamamlanması ve kazaya karışan aracın çekici ile yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı da normal seyrine döndü.

Öte yandan, kazanın yaşandığı yol üzerindeki aydınlatma direklerindeki lambaların çalışmadığı görüldü.