Esenyurt'ta 25 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 kişi tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari-Van bölgesinden temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu İstanbul'a getiren ve "torbacı"lara dağıtmak isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarmanın teknik ve fiziki takibi ile istihbarat çalışmasının ardından Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda V.K, C.Ö. ve E.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde jandarma narkotik dedektör köpeği "Avcı" ile yapılan aramada, 25 kilogram eroin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı mahkemece tutuklandı.