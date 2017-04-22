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Esenyurt'ta ayakkabıları çalıp, elektrik kablolarına astılar

Esenyurt’ta elektrik kablolarına asılı onlarca ayakkabı ilginç görüntüler oluşturdu. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre apartmanlardan çalınan ayakkabılar buraya atılıyor. İhtiyaç duyan da gelip alıyor.

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Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bir sokakta bulunan elektrik tellerine asılı çeşit çeşit onlarca ayakkabı ilginç görüntüler oluşturdu. Kablolarda terlikten, bota, spor ayakkabısından, kadın ayakkabılarına kadar onlarca çeşit ayakkabı bulunuyor. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre mahallenin gençleri ve çocukları apartmanlara girerek ayakkabıları çalıyor. Çaldıkları ayakkabıları da sokakta bulunan elektrik tellerinin üzerine atıyorlar. Daha sonra ayakkabıya ihtiyacı olan kişiler de beğendikleri ayakkabıyı alarak kullanıyor.
 
“Sevgililer gününde bile alıyorlar”
 
Mahalle sakinlerinden Muratcan Morkoç isimli vatandaş, “Ayakkabıları çalıp telle atıyorlar. İhtiyaç duyunca da oradan alıp kullanıyor. Sevgililer gününde bile alıyorlar. Elektrik akımına kapılmamak için tellerden ayakkabılar boruyla alınıyor“ diye konuştu.
 
Bir başka mahalle sakini  ise, “İlk başta 2-3 tane vardı sonra belediye geldi topladı. Arkadaşlar hırs yaptı galiba 2 gün sonra her tarafı ayakkabı ille doldurdular” şeklinde konuştu.
 
Esenyurt Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek ayakkabıları topladı.
 

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