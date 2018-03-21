Esenyurt'ta bir fabrikaya silahlı saldırı düzenlendi
İstanbul Esenyurt'ta tekstil atölyesine yönelik kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul Esenyurt'ta tekstil atölyesine yönelik kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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