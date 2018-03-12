Esenyurt'ta silah tacirlerine operasyon: 2 kişi tutuklandı
İstanbul Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah tacirlerine operasyon düzenlendi. Baskında 5 adet silah ve bir adet pompalı tüfekle birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
- İHA
Polis ekipleri geçtiğimiz ay yapılan rutin uygulama sırasında 2 kişiden şüphelenerek durdurdu. Y.Ç. ve R.Ç. isimli kardeşlerin üst aramasında 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şahıslara yapılan sorgulamada, silahları E.S. ve M.A. isimli iki kişiden temin ettikleri belirlendi. Operasyonu genişleten ekipler, şüphelilerin evine baskın yaptı. Yapılan aramalarda yatakların altına poşetlere saklanmış bir adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen 4 şahıstan, silah ticareti yaptığı belirlenen M.A. ve E.S. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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