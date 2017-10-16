Esenyurt’ta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Esenyurt’ta Sivas Kongre Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Esenyurt’ta Sivas Kongre Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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