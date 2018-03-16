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Esenyurt'ta taksiciler Uber sürücüsünün yolunu kesip vurmakla tehdit etti

İstanbul'da yine taksici - Uber kavgası yaşandı. Esenyurt'ta taksiciler bir Uber aracının yolunu kesti. Sürücüsünü 'Uberlerin vurulduğunu biliyor musunuz? Şimdi ben seni vursam haksız mıyım' diyerek ölümle tehdit etti.

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Akşam saatlerinde bir otelden kadın turisti alan Uber, Esenyurt'a gitti. Seyir halinde olan aracın yolunu taksiciler kesti. CNN Türk'te yayınlanan görüntülerde taksiciler ''Uber'in yasak olduğunu bilmiyor musun?'' dedi, Uber sürücüsü de 'Ben şoförüm' diye yanıt verdi.
 
Bir taksici ''Uberlerin vurulduğunu biliyor musunuz?'' dedi. Taksicilerden biri daha da ileri gitti ve Uber sürücüsünü ''Taksicilerin Uberleri vurduğunu biliyor musunuz? Şimdi ben seni vursam haklı mıyım, haksız mıyım?'' diyerek ölümle tehdit etti. Uber sürücüsü de ''Beni vurursanız cezası yok mu?'' diye tepki gösterdi.
 
Uber'deki turist yolcu korkuya kapıldı. Araya başka bir taksici girdi ve polis çağırdı.
(Hürriyet)

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