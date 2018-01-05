Esenyurt'ta temel kazısı sırasında toprak kayması
Esenyurt'ta bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında toprak kaydı. Kaymanın etkisiyle bir kamyon yan yattı.
- DHA
Olay dün gece saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi, 3067 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde temel kazma çalışması yapılan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeniyle yol üzerinde derin yarıklar ve çukurlar oluştu. Sokak üzerindeki park halinde bulunan kamyon yan yattı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, olay yerine gelen belediye ekipleri yola güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.
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