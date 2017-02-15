Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Esenyurt'ta polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

  • İSTANBUL (AA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri?, ilçede önceden belirlenen 14 adrese özel harekat polislerinin de? desteğiyle operasyon düzenledi.

Şüphelilerin bulunduğu adreslere gelen ekipler, bu binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüphelinin adreslerinde özel harekat polislerinin yardımıyla arama yaptı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlılardan bazıları sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Polisin bazı adreslerde aramalarının sürdüğü öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Oğlunun 'Hakan Şükür' olan adını değiştiriyor

Oğlunun 'Hakan Şükür' olan adını değiştiriyor

Dünyaya böyle mesaj verdiler

Dünyaya böyle mesaj verdiler

Bu köyde ölüleri gömecek yer kalmadı

Bu köyde ölüleri gömecek yer kalmadı

Kulübenin içini lüks bir ev yaptı

Kulübenin içini lüks bir ev yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA