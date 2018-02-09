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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Esenyurt'ta bir rezidanstaki 6 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisi de katılırken, hassas burunlu 'Gold' isimli narkotik köpeği de aramalara katıldı. Operasyonda 5 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Operasyon yapılan 6 rezidans dairesine giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Polis ekiplerinin araması sırasında bir dairede ayakkabıların içine saklanmış satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi. Bu sırada polis operasyon yapılan daireden şüphelilerin aşağıya birşey atmış olma ihtimaline karşı rezidansın bahçesinde bir süre arama yaptı. Operasyon sırasında gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 

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