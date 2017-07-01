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Esenyurt'taki bir inşaatta meydana gelen göçükte kalan işçi, kurtarılamadı

Esenyurt'ta bir binanın kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

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Alının bilgiye göre, İncirtepe Mahallesi 241. Sokak’taki inşaatın bodrum katında yürütülen altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Binanın kanalizasyon sistemlerini yapan Kadir Beser (62), göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

Mesai arkadaşları tarafından göçükten çıkarılmaya çalışılan Kadir Beser, kurtarılamayınca olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Beser’e müdahale eden sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Beser’in cenazesi Esenyurt Devlet Hastahanesi morguna kaldırıldı.

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