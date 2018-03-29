Esenyurt'tan yola çıkan Suriyeliler ülkelerine ulaştı
Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından bölgeye huzur gelmesiyle evlerine dönmek için Esenyurt'tan yola çıkan Suriyeli sığınmacılar ülkelerine ulaştı.
- İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ile ülkelerinde yaşadıkları bölgelerin güvenli hale gelmesinin ardından kesin dönüş yapmak isteyen 13 kişiden oluşan 3 aile, önceki gün Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen uğurlama töreniyle yola çıkmıştı. Eşyaları ile birlikte Gaziantep'in Karkamış ilçesine ulaşan Suriyeli sığınmacılar, Karkamış Öğretmenevinde bir gece misafir edildi. Esenyurt Belediyesi ile koordineli çalışan Kızılay ekipleri, Suriyeli 3 aileyi Karkamış Sınır Kapısında karşıladı. Kızılay ekipleriyle buluşan 3 aile, eşyaları ile birlikte Suriye'nin Cerablus kasabasına geçiş yaptı. Aileler, Kızılay ekipleri tarafından Cerablus ve Afrin'deki evlerine ulaştırılacağı öğrenildi.
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