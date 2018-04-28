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Eşi kendisini bıçaklayan koca, sağlık ekibine saldırırken bacağını kırdı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, eşi İ.Ç. (36) ile tartışan F.Ç. adlı kadın (31), mutfaktan aldığı bıçakla kendisini bıçakladı. Sağlık ekiplerine geç geldikleri iddiasıyla saldıran İ.Ç.'nin attığı tekme de ambulansa denk geldi. Bacağı kırılan İ.Ç. ve kendisini bıçaklayan eşi, aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

  • DHA
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Olay, dün gece saatlerinde Yenice Güney köyünde meydana geldi. Eve gelen İ.Ç., eşi F.Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında mutfağa giden F.Ç., burada aldığı bıçağı karnına sapladı. Kanlar içinde yere yığılan eşini gören İ.Ç., 112 Acil'i arayarak yardım istedi. İ.Ç., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine geç geldiklerini iddia ederek tepki gösterdi. İ.Ç. ardından görevlilere saldırdı. Bu sırada attığı tekme ambulansa isabet eden İ.Ç.'nin bacağı kırıldı.

Kendisini bıçaklayan F.Ç., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıldı. İ.Ç. de daha sonra gelen ambulansla aynı hastaneye götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren F.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, eşinin ise ortopedi servisinde tedavisinin sürdüğü ve ameliyata alınacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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