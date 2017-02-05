Eşi tarafından terkedilen kadınlara belediyeden iş imkanı

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Kaymakam Mustafa Kılıç, ilçede yaşayan yoksul aileleri tespit ederek, onlara çeşitli yardımlarda bulunuyor. Kılıç, eşleri tarafından terk edilen yardıma muhtaç biri kadın iki kişiyi belediyede işe aldı. Bununla yetinmeyen Kılıç, söz konusu aileleri evinde ziyaret ederek çocuklarına hediye verdi.

Kılıç, yoksul vatandaşların yaşadığı sıkıntıları tespit etmek ve onlara destek olmak amacıyla sık sık aile ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.

Ziyaretlerinde bazı ailelerin durumunun çok kötü olduğunu gördüğünü belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Bir aileyi ziyaret ettiğimde içler acısı bir halde olduklarını gördüm. Biri özürlü 2 kız çocuğu olan bir anneydi. Baba terk edip gittiği için aile perişan durumdaydı. Diğer bir ailemizi ziyaret ettiğimde bir babanın tek başına iki çocuğuna baktığını görünce çok duygulandım. Anneleri tarafından terk edilen bu çocuklara sahip çıkmayı kararlaştırdık."

Kılıç, "Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Belediyenin bütün imkanlarını vatandaşlarımıza sunmaya gayret edeceğiz. Diyarbakırlı fakir insanların umudu olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yoksulluğun çok zor bir imtihan olduğunu, kendisinin de yoksul bir aileden geldiğini dile getiren Kılıç, ortaokuldan liseye kadar okula 10 kilometre yürüyerek gidip geldiğini, o acıları çok iyi bildiğini, bu nedenle vatandaşların acılarını paylaşmaya devam edeceğini vurguladı.