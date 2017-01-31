Eşi ve annesi cesedi görünce feryat etti
Bursa’da, vatandaşların uyuşturucu bağımlılarından korunmak için silahla nöbet tuttuğu mahallenin yakınlarında, engelli bir adam, moloz yığınları arasında ölü bulundu. Ölüm sebebi henüz belirlenemeyen 2 çocuk babası şahsın eşi ve annesi cesedi görünce sinir krizleri geçirdi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi 618. Sokak’ta bulunan boş bir arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü tespit etti.
Eşi ve annesi sinir krizi geçirdi
Ölüm sebebi henüz belirlenemeyen şahsın 28 yaşındaki A.B. olduğu öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen A.B.'nin eşi S.B. ile annesi G.B. sinir krizleri geçirdi. Cesedi görünce feryat eden aile fertleri, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bir kolu protezli olan A.B'nin cesedi, ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla alakalı tahkikatı sürüyor.
Mahalle muhtarı uyuşturucu uyarısı yapmıştı
Öte yandan, Çukurca Mahallesi yakınlarındaki Alemdar Mahallesi'nin muhtarı Abdullah Akay, metruk binalarda uyuşturucu kullananlara karşı vatandaşların silahlarla nöbet tuttuğunu ve tabakhaneler olarak bilinen metruk binaların bir an evvel temizlenmesi gerektiğini söylemişti.
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