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Eşine tehditle dışkı yediren koca gözaltına alındı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde eşine şiddet uygulayıp kötü davranan kişi gözaltına alındı.

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İlçeye bağlı bir köyde yaşayan M.Ş.Ş'nin, eşi C.Ş'ye zorla dışkı yedirmeye çalıştığı ve şiddet uyguladığına dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından gözaltına alınan M.Ş.Ş'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şiddete maruz kalan iki çocuk annesi C.Ş, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirildi.

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