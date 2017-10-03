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Isparta'da bir şahısi eşini av tüfeğiyle öldürüp tarlaya gömdü

Isparta'da oturan İ.P., iddiaya göre, tartıştığı eşi Havva P.'yi av tüfeğiyle öldürüp tarlaya gömdü. Polise teslim olan İ.P. tutuklanırken, Havva P.'nin cenazesi köyünde toprağa verildi.

  • DHA
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Merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'nde oturan İ.P., geçen cumartesi eşi Havva P.'yi de yanına alarak kayınpederi ve kayınvalidesinin oturduğu merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü'ne gezmeye gitti. İddiaya göre, gece arazide dolaşmaya çıkan çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.P. yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini öldürdü. Havva P.'yi bir tarlaya gömen İ.P. daha sonra olay yerinden ayrıldı.
 
Ertesi sabah teslim olan İ.P. olayı polise anlattı. Durumun bildirilmesi üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Arazide arama yapan jandarma ekipleri, Havva P.'nin toprağa gömülü cansız bedenine ulaştı. İ.P. polis merkezindeki işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi. İfadesi alınan İ.P., mahkemece tutuklandı. Havva P. ise pazar günü öğle vakti Yazısöğüt Köyü'nde toprağa verildi.
 
Çiftin evli ve 2 çocuk sahibi olduğu belirtildi.

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