Eşini öldürüp başında ağlayan sanık 18 yıl 9 ay hapse mahkum edildi

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Seçkin Sarıkurtbay ile taraf avukatları katıldı.

Son savunması alınan sanık Sarıkurtbay, pişman olduğunu ve eşini öldürme niyetinin bulunmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığın cezasını haksız tahrik ve takdiri indirimle 17,5 yıla düşürdü. Sanık Sarıkurtbay, ruhsatsız silah kullanmaktan da bir yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Kepez ilçesinde geçen yıl 2 Temmuz'da Seçkin Sarıkurtbay, çocuklarını görme bahanesiyle parkta buluştuğu eşi Özlem Sarıkurtbay'ı tüfekle öldürmüştü. Sanık, eşini vurduktan sonra başında "Ne olur ölme" diyerek ağlamıştı.