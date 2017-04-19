Son Dakika Haberleri E-gazete 19Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eşini öldürüp polise teslim oldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde, eşini bıçakla öldüren zanlı polise teslim oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İddiaya göre, Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Sabri S. (55) henüz belirlenemeyen nedenle eşi Gevez S. (51) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 7 çocuk annesi eşini bıçakla öldüren zanlı, İlçe Emniyet Amirliğine giderek teslim oldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İlk defa solucanların anası görüntülendi

İlk defa solucanların anası görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA