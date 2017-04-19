Eşini öldürüp polise teslim oldu

<p> İddiaya göre, Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Sabri S. (55) henüz belirlenemeyen nedenle eşi Gevez S. (51) ile tartıştı.</p> <p> Tartışmanın büyümesi üzerine 7 çocuk annesi eşini bıçakla öldüren zanlı, İlçe Emniyet Amirliğine giderek teslim oldu.</p>
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