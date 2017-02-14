Eşini tüfekle, çocuklarını zehirleyerek öldürüp, intihar etti

Mayweather ve McGregor büyük dövüş için anlaştı

Dövüş sporlarının en popüler iki ismi Floyd Mayweather ile Conor McGregor'un ringe çıkmak için anlaşmaya vardığı iddiası, dünya genelinde ses getirdi. Yüz milyonlarca dolarlık dev karşılaşmanın 2 hafta içerisinde resmi olarak duyurulacağı belirtiliyor.