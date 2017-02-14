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Eşini tüfekle, çocuklarını zehirleyerek öldürüp, intihar etti

Antalya'nın Aksu İlçesi'nde 60 yaşındaki Muammer Gül, Rus asıllı eşi 37 yaşındaki Anna Gül'ü pompalı tüfekle, 13 ve 15 yaşındaki biri kız 2 çocuğunu zehirleyerek öldürdü, ardından tüfekle intihar etti.

  • DHA
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Antalya'nın Aksu İlçesi'nde 60 yaşındaki Muammer Gül, Rus asıllı eşi 37 yaşındaki Anna Gül'ü pompalı tüfekle, 13 ve 15 yaşındaki biri kız 2 çocuğunu zehirleyerek öldürdü, ardından tüfekle intihar etti.
 

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