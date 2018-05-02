Eşiyle görüşemeyince çatıya çıktı

Akşam saatlerinde, Koceali Gölcük Kavaklı Mahallesi 134. Sokak'ta meydana gelen olayda, C.A. geçimsizlik nedeniyle kendisini terk ederek annesinin evine giden eşi ile görüşmek istedi.

İNTİHARA KALKIŞTI

C.A. görüşemeyince apartmanın çatısına çıkarak, eşinin balkona çıkmasını istedi. Mahalle sakinleri çatıya çıkan C.A.'yı görünce polise haber verdi. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi.

İKNA EDİLDİ

İtfaiye ekipleri şişme yatak açarken, polis çatıya çıktı. Çatının kenarına giden C.A. zaman zaman ağladı. Polis bir süre görüştüğü C.A.'yı ikna etti.

Aşağı indirilen ve sinir krizi geçirdiği belirlenen C.A. ambulansa bindiğinde ağlamaya devam etti. C.A. hastaneye götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.