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Eşiyle tartıştı bıçağı bacağına sapladı

Kayseri'de kurban eti doğrarken eşiyle tartışan 28 yaşındaki Yunus A., iddiaya göre sinirlerine hakim olamayınca elindeki bıçağı bacağına sapladı.

  • DHA
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Merkez Melikgazi ilçesi Belsin semti Sakarya Mahallesindeki apartmanda bulunan dairede oturan Yunus A., eşi Elif A. ile kestikleri kurbanın etini mutfakta doğramaya başladı. Bu sırada karı-koca arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan genç adam, elindeki bıçağı bacağına sapladı. Kocasının bir anda kanlar içinde kaldığını gören kadın, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, ilk müdahalenin ardından yaralı Yunus A., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yunus A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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