Eski Adalet Müşaviri FETÖ üyeliğinden mahkum oldu Bir dönem Avusturya'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nezdinde Adalet Müşavirliği görevinde de bulunan eski hakim Ramazan Çaylı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.