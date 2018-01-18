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Eski Adalet Müşaviri FETÖ üyeliğinden mahkum oldu

Bir dönem Avusturya'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nezdinde Adalet Müşavirliği görevinde de bulunan eski hakim Ramazan Çaylı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve son olarak Zonguldak'ta hakimlik yapan Çaylı hakkında Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava karara bağlandı.

Çaylı'yı önce "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9 yıl 9 ay hapse çarptıran mahkeme, takdiri indirim maddelerini uygulayarak, cezayı 8 yıl 1 ay 15 güne çekti.

Tutukluluğunun devamına karar verilen Çaylı, 2012-2014 yıllarında Avusturya'nın başkenti Viyana'da AGİT nezdinde Adalet Müşavirliği görevinde de bulunmuştu.

 

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