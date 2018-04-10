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Eski Anayasa Mahkemesi başraportörüne hapis cezası

'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla yargılanan eski Anayasa Mahkemesi başraportörü Çağatay, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılanan eski Anayasa Mahkemesi başraportörü Mustafa Çağatay, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Çağatay ile avukatı hazır bulundu.

Suçlamaları kabul etmeyen Çağatay, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaası doğrultusunda eski başraportör Çağatay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme, sanık Çağatay'ın "FETÖ üyeliği" suçlaması kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Öte yandan Mahkeme, Çağatay'ın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Cumhuriyet savcısının, Çağatay'ın tahliye kararına itiraz ettiği öğrenildi.

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