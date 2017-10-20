Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eski Arhavi Belediye Başkanı Ulutaş çalışma ofisinde ölü bulundu

Eski Arhavi Belediye Başkanı Musa Ulutaş çalışma ofisinde ölü bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Artvin’in Arhavi ilçesinde 2002-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Musa Ulutaş'ın ağabeyi, dün gece saat 23.00 sıralarında Ulutaş'ın ofisine gitti.

Kardeşini ofiste hareketsiz olarak bulan İsa Ulutaş, durumu fark edince 112 Acil Servis ve emniyet güçlerine haber verdi.

Yapılan müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen Ulutaş’ın cenazesi, önce Arhavi Devlet Hastanesine oradan da otopsi için Trabzon’a sevk edildi.

Ulutaş’ın naaşı, otopsinin ardından yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından Arhavi’de torağa verilecek.

Musa Ulutaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: D-8 tarihinde bir devrime imza atmış olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: D-8 tarihinde bir devrime imza atmış olacağız

2017 Vahşi Yaşam Fotoğraf Yarışması'nın en iyileri belli oldu

2017 Vahşi Yaşam Fotoğraf Yarışması'nın en iyileri belli oldu

İngiliz ajanın 115 yıl önce çektiği Türkiye fotoğrafları

İngiliz ajanın 115 yıl önce çektiği Türkiye fotoğrafları

Kur'an-ı Kerim'in harflerindeki sır nedir?

Kur'an-ı Kerim'in harflerindeki sır nedir?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA