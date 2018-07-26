Artvin eski Garnizon Komutanı kod isim kullanmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında eski Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Adnan Dinçsoy'un da yer aldığı biri firari, 8'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Bayram Yeşiltaş, Bülent Nar, İbrahim Akdaş, Murat Köse ve Taşkın Yavuz ile tutuksuz sanıklar Ali Özkavak, Bekir Sıtkı Değirmenci, Eser Usta, Kadir Demirciçeşmesi, Murat Işıldak, Rıfat Demir ile yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar Adnan Dinçsoy, Gümüşhane E Tipi kapalı Cezaevi, Ahmet Mente Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi, Kürşad Karadeniz Sincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşma salonuna bağlandı.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Adnan Dinçsoy, Ahmet Mete, Bayram Yeşiltaş, Bülent Nar, İbrahim Akdaş, Kürşad Karadeniz, Murat Köse ve Taşkın Yavuz hakkında dosyanın tamamlandığını belirterek, sanıklar hakkında mütalaasını sundu.

Mütalaada, en son Artvin Garnizon Komutanı olarak görev yapan Adnan Dinçsoy'un FETÖ/PDY yapılanması içinde "Atıf" kod ismini kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Gizli tanık Yıldız'ın, sanık ile Samsun bölge müdürü olan "Selman" kod isimli örgüt yöneticisinin yönlendirmesi üzerine tanıştığını ve sohbet adı altında toplantılar düzenlediği yönündeki ifadelerine yer verilen mütalaada, risale okuyup örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in vaazlarını dinlettiği, sanığın komutanlık sınavına gittiği Erzurum'da "Mehmet Ali" kod isimli örgüt yöneticisi ile görüşmesini istediği ve "Atıf" kod adını kullanan sanığı Halil Bülbüloğlu'na devrettiği yönündeki beyanları yer aldı.

Sanığın, gizli tanık Yıldız ve Halil Bülbüloğlu ile görüştüğü ve örgütsel faaliyetlere katıldığı, sohbetlerde kimliğinin ortaya çıkmaması ve örgüt içinde tedbire uygun davranış olarak "Atıf" kod ismini kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Tanık beyanları ve sanığı tereddüt göstermeden teşhislerinin sadece kurgu senaryosu iddiası ile açıklanamayacağını belirten savcı, 10'dan 15 yıla kadar cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Haklarında mütalaa hazırlanan diğer sanıklar Ahmet Mente'nin "Asım", Bayram Yeşiltaş'ın "Murat", Bülent Nar'ın "Bilal", İbrahim Aktaş'ın "Mustafa", Kürşad Karadeniz'in "Mustafa" ve Murat Köse'nin "Mehmet" kod ismini kullandıklarının tespit edildiği aktarıldı.

Tutuklu sanık Adnan Dinçsoy, savunmasında gizli tanık beyanları ve cumhuriyet savcısının mütalaasını kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti.

Diğer tutuklu sanıklar da üzerlerine atılı suçları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Haklarında mütalaa hazırlanan sanıkların avukatları beyanlarında, esas hakkında savunma yapmak için mahkemeden ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İbrahim Aktaş ve Taşkın Yavuz'un yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla tahliyelerine, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.