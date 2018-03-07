Eski askeri öğrenciler GATA'daki FETÖ kumpasını anlattı

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Ünlü, avukatı ve müştekiler hazır bulundu.

Sanık Ünlü, savunmasında, GATA'ya atanmadan önce çeşitli askeri hastanelerde görev yaptığını dile getirdi. GATA'ya atanmasının şüpheli olarak gösterildiğini ancak söz konusu atamanın kendi iradesi dışında yapıldığını beyan eden Ünlü, FETÖ üyesi olmayan askeri öğrencileri sağlık muayenesinden elemesinin de söz konusu olmadığını savundu.

Üzerine atılı olan "FETÖ üyeliği" suçlamasını kabul etmediğini söyleyen Ünlü, mahkeme heyetinden tahliye talebinde bulundu.

İddianamede müşteki olarak yer alan Hayriye Y, sağlık muayenelerinden geçerek başladığı askeri okulun ikinci sınıfında bütün askeri öğrencilerin tekrar sağlık muayenesine sokulduğunu, sanık Murat Ünlü'nün verdiği olumsuz raporla da devre kaybı yaşadığını ve daha sonra da okuldan ayrılmak zorunda bırakıldığını anlattı.

Hayriye Y, "2013'te bütün askeri öğrenciler sağlık muayenesi için Balıkesir Askeri Hastanesi'ne götürüldük. Kalp muayenesini yapan doktor Murat Ünlü'ydü. Muayeneye girmeden önce bazı raporların üzerindeki fotoğrafların köşesinin yırtık olduğunu fark ettim ama pek önemsemedim. Muayene sonunda Ünlü bana 'D' kodu verdi ve elendim. Ertesi gün fotoğrafları yırtık olan arkadaşların elendiğini öğrendim, bunun bir şifre olduğunu anladım. Daha sonra askeri hastanede çalışmış ve emekli olmuş bir tabip albaya muayene oldum, bana askeri öğrenci olmama engel olacak bir sağlık sorunumun olmadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

- Sağlıktan elediği askeri öğrenciye daha sonra "sağlam" demiş

Müştekilerden Şahin Z, 2011'de askeri okula girdiğini, 2013'te girdiği sağlık muayenesinde sanık Ünlü tarafından verilen raporla elendiğini belirtti.

Babasının da askeri personel olduğunu anlatan Şahin Z, aynı yıl içinde o dönem Ünlü'nün görev yaptığı Beytepe Askeri Hastanesi'ne giderek Ünlü'ye askeri öğrenci olduğunu söylemeden tekrar muayeneye girdiğini, bu sefer Ünlü'nün kendisine sağlık sorunu bulunmadığını söylediğini ancak buna ilişkin rapor istediğinde vermediğini belirtti.

Emekli astsubay olan müşteki Bilal K. de beyanlarında askeri öğrencilerin sağlık sorunları olduğu bahane edilerek elendiğini, sanık Ünlü'nün de bu işlemi yapan doktorlardan biri olduğunu dile getirdi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Ünlü'nün "üzerine atılı suçun niteliği ve mevcut delil durumu" gereği tutukluluk halinin devamına karar verdi.