Eski Bakan Müftüoğlu'nun ağabeyi çatıdan düşerek vefat etti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ağaç dalı budamak için çıktığı evinin çatışından düşen 91 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti. Vefat eden ismin Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı ve eski Adalet bakanı İsmail Müftüoğlu'nun ağabeyi olduğu ortaya çıktı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Tuzla Mahallesi Devoğlu Caddesi 1237. Sokak'ta ikamet eden Mustafa Müftüoğlu (91) isimli bir kişi ağaç dalını budamak için evin çatısına çıktı. Ağaç budarken dengesini kaybederek yere düşen Müftüoğlu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerini olay yerine gelen sağlık ekipleri Müftüoğlu'na hemen olay yerinde müdahale etti. Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen Müftüoğlu kurtarılamadı. Olay yerinde ölen şahsın cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsüne kaldırıldığı öğrenildi.
ESKİ BAKANIN AĞABEYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Öte yandan, Mustafa Müftüoğlu'nun eski Adalet Bakanı ve Sakarya Milletvekili İsmail Müftüoğlu'nun ağabeyi olduğu öğrenildi.
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