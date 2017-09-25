Eski Bakan Müftüoğlu'nun ağabeyi çatıdan düşerek vefat etti

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Tuzla Mahallesi Devoğlu Caddesi 1237. Sokak'ta ikamet eden Mustafa Müftüoğlu (91) isimli bir kişi ağaç dalını budamak için evin çatısına çıktı. Ağaç budarken dengesini kaybederek yere düşen Müftüoğlu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerini olay yerine gelen sağlık ekipleri Müftüoğlu'na hemen olay yerinde müdahale etti. Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen Müftüoğlu kurtarılamadı. Olay yerinde ölen şahsın cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsüne kaldırıldığı öğrenildi.

ESKİ BAKANIN AĞABEYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, Mustafa Müftüoğlu'nun eski Adalet Bakanı ve Sakarya Milletvekili İsmail Müftüoğlu'nun ağabeyi olduğu öğrenildi.