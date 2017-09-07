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Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın tahrip edilen fotoğrafı İBB ekipleri tarafından onarıldı

Eski başbakanlardan Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan için tasarlanan durağa gerçekleştirilen saldırıya sosyal medyadan büyük tepki gösterildi. Harekete geçen belediye ekipleri tarafından duraktaki Necmettin Erbakan görseli onarıldı.

  • İHA
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İETT, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kabri yakınındaki Mevlanakapı Otobüs Durağı görsellerinde Erbakan’ın fotoğrafına ve hayat hikayesine yer vermişti.
 
Durakta bulunan Prof. Dr. Erbakan'ın fotoğrafının kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yırtılmasına sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, duraktaki görselleri yeniden onardı.

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