Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın tahrip edilen fotoğrafı İBB ekipleri tarafından onarıldı Eski başbakanlardan Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan için tasarlanan durağa gerçekleştirilen saldırıya sosyal medyadan büyük tepki gösterildi. Harekete geçen belediye ekipleri tarafından duraktaki Necmettin Erbakan görseli onarıldı.