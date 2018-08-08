Eski başbakanlık binası Adalet Bakanlığına tahsis edildi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vekaletler Caddesi'nde bulunan eski başbakanlık binasını Adalet Bakanlığına devretti.

Tahsis sonrasında Adalet Bakanlığı, farklı yerlerde bulunan birimlerini bu binada toplamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda, Bakanlığın bazı genel müdürlükleri, daire başkanlıkları eski Başbakanlık binasına taşınacak.

Adalet Bakanlığının ana binasının yanında yer alan, eski başbakanlık binasının kullanıma sunulmasıyla söz konusu bölgenin, "Adalet Kampüsü" olarak düzenlenmesi hedefleniyor.

- Makam katı müze olacak

Öte yandan, uzun yıllar çeşitli görüşmelere, temaslara ve tarihi anlara şahitlik eden başbakanlık makam katı, olduğu gibi korunarak müzeye dönüştürülecek.

Müzede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi sonrasında kapatılan başbakanlık binasının geçmişi bu müzede yaşatılacak.