Eski Başbakanlık çalışanı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Jandarma ekipleri Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesi yakınlarında bulunan 2. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasadışı Yunanistan'a geçmeye çalışan M.Ö'yü yakaladı.

Yapılan mülakatlar ve araştırmalar sonucu M.Ö'nün Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimdeki raportörlük görevinden, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı nedeni ile ihraç edildiği, daha önceden de Aselsan ve Bilgi Teknolojileri Kurumunda (BTK) çalıştığı tespit edildi.

Şüpheli M.Ö Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.