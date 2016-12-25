Ağrı eski Belediye Başkan Yardımcısı kazada öldü
Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında Eski Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Oğur, hayatını kaybetti.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Oğur'un kullandığı 34 NJY 08 plakalı otomobil, Ağrı-Van Karayolu’nun Yoğunhisar köyü mevkisinde, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Oğur ile beraberindeki Mahmut ve Ahmet Oğur yaralandı. Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Oğur, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.