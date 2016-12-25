Ağrı eski Belediye Başkan Yardımcısı kazada öldü

Bakan Arslan müjdeyi verdi! Yerli arama motoru geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Arslan, "Hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz." dedi.