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Ağrı eski Belediye Başkan Yardımcısı kazada öldü

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında Eski Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Oğur, hayatını kaybetti.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Oğur'un kullandığı 34 NJY 08 plakalı otomobil, Ağrı-Van Karayolu’nun Yoğunhisar köyü mevkisinde, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Oğur ile beraberindeki Mahmut ve Ahmet Oğur yaralandı. Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Oğur, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

 

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