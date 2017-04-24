Eski belediye başkan yardımcısına PKK/KCK'dan gözaltı
Kayseri'nin Sarız ilçesinde eski belediye başkan yardımcısı, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
- AA
Kayseri'nin Sarız ilçesinde eski belediye başkan yardımcısı, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Sarız'ın eski belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesi E.D, terör örgütü PKK/KCK ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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