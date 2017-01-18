Eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe gözaltında
Mülkiyede FETÖ soruşturması... Eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe gözaltında.
Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de gözaltına alındı
Güntepe'nin FETÖ'nün "Kaymakam imamı" Hüseyin Öztürk ile ByLock üzerinden yazıştığı belirlendi.
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