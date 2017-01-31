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Eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi serbest

Tokat'taki soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan Güntepe'nin eşi Z. Güntepe, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.
 
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Bu arada terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı belirlenen Kadir Güntepe'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 
Z. Güntepe, soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta Kayseri'de gözaltına alınmıştı.

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